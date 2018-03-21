video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1100 مخالفة مرورية وضبط 26 شخصا لحيازتهم أسلحة فى البحيرة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:21 ص
تحرير 1100 مخالفة مرورية وضبط 26 شخصا لحيازتهم أسلحة فى البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 1100 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة ودون خط سير والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات واشتباه فى الصلاحية الفنية.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط هاربين من تنفيذ 1700 حكم قضائية بالحبس وضبط 26 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

 

على جانب آخر، نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة اليوم، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، عن رفع وإزالة 324 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة البحيرة: توفير وحدات سكنية بالإيجار لسكان العمارات المتصدعة بـ"قراقص"

اخبار مصر

طربة حشيش

حملة امنية

البحيرة

اخبار الحوادث

احكام قضائية




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة