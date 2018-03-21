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الأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 م
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تجديد حبس 13 من مشجعي الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:20 م
تجديد حبس 13 من مشجعي الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب محكمة - أرشيفية





كتبت أمنية الموجي
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جددت جهات التحقيق المختصة ، حبس 13من مشجعي نادي الزمالك 15يوم علي خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب وحيازة مفرقعات .

وذلك علي ذمه القضية رقم 434 لسنة 2018 .

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين جرائم الإنضمام لجماعة ارهابية، وحيازه مفرقعات، وأمرت بإعادتهم غدا الأربعاء ، لاستكمال التحقيقات.

 


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تجديد حبس 13 من مشجعى الزمالك 15 يوما لاتهامهم بإثارة الشغب

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