تجديد حبس 13 من مشجعي الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب







كتبت أمنية الموجي

جددت جهات التحقيق المختصة ، حبس 13من مشجعي نادي الزمالك 15يوم علي خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب وحيازة مفرقعات .

وذلك علي ذمه القضية رقم 434 لسنة 2018 .

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين جرائم الإنضمام لجماعة ارهابية، وحيازه مفرقعات، وأمرت بإعادتهم غدا الأربعاء ، لاستكمال التحقيقات.