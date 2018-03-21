تجديد حبس 13 من مشجعي الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

تجديد حبس 13 من مشجعي الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغبالأربعاء، 21 مارس 2018 08:20 م
محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت جهات التحقيق المختصة ، حبس 13من مشجعي نادي الزمالك 15يوم علي خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب وحيازة مفرقعات .
وذلك علي ذمه القضية رقم 434 لسنة 2018 .
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين جرائم الإنضمام لجماعة ارهابية، وحيازه مفرقعات، وأمرت بإعادتهم غدا الأربعاء ، لاستكمال التحقيقات.
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