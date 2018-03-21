تجديد حبس مسجل خطر تسبب فى إحداث عاهة مستديمة لسائق توك توك لسرقته بالأميرية







كتب ــ عامر مصطفى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مسجل خطر تسبب فى إحداث عاهة مستديمة لسائق توك توك بعد فشله فى محاولة سرقة دراجته البخارية، بمنطقة الأميرية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة بعد اشتباه ضابط مرور بوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية والقوة المرافقة له بأحد الأشخاص يرتدى ملابس ملوثة بالدماء، حال استقلاله دراجة بخارية "توك توك".

وبالفحص تبين أنه يدعى "كريم ع"، 20 سنة، عاطل ومقيم - دائرة القسم وأصل بلدته الزقازيق، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12323 لسنة 2016م حدائق القبة "سلاح أبيض" والمقضي فيها بالحبس شهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالي 140 جنيها، وسلاح أبيض " كاتر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها كرهًا عن قائد الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته تحت تهديد السلاح الأبيض وحال مقاومته تعدى عليه بالسلاح الأبيض.

واستدعت النيابة المجني عليه ويدعى "حسين أ"، 19 سنة، سائق توك توك ومقيم قليوبية (مصاب بقطع بأوتار اليد اليمنى) وبالعرض القانوني تعرف عليه واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.