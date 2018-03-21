تجديد حبس شابين قتلا صديقهما فى البساتين بسبب "انسيال فضة" 15 يومًا







كتب على عبد الرحمن

جددت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار محمد سعد، وأمانة سر محمد زيان، حبس شابين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بقتل صديقهما بسبب الخلاف على انسيال فضة.

وكان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا يفيد بمقتل شاب فى شارع حسن التهامى، الكائن بدائرة القسم، وفرار المتهمين.

إثر ذلك انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب «كريم.ط» 24 سنة، الشهير بـ«كريم جبنة»، إثر إصابته بجرح نافذ بمنطقة الحوض، أسفل الفخذ اليسرى، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث.

وبتكثيف التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات أحد المحلات بالشارع تم التعرف على المتهمين، والقبض على أحدهما ويدعى «م.م» 18 سنة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمشاركة متهم آخر يدعى «ع.أ» 18 سنة، وأن الأخير هو من طعن المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بعدها تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون أول قسم البساتين، بإشراف المقدم على فيصل رئيس المباحث، من القبض على المتهم الهارب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.