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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:06 م
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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و"إيجى إكس" يرتفع بنسبة 0.19%

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:51 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و"إيجى إكس" يرتفع بنسبة 0.19% البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 207 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 970.369 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.8 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 13.96 مليون جنيه، 91.3 مليون جنيه، 74.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 62.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17147 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2889 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير 46 شركة.

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