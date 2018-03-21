تايم: روسيا ساعدت فنزويلا سرا فى إطلاق عملتها الإلكترونية لتجنب عقوبات أمريكا







كتبت ريم عبد الحميد

كشفت مجلة "تايم" الأمريكية، أن روسيا ساعدت فنزويلا سرا فى إطلاق عملتها الإلكترونية لتجنب العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كراكاس مؤخرا.

وقالت "تايم"، إن ترامب ربما لم يكن مدركا يوم الاثنين الماضى أن قراره التنفيذى سيزعج روسيا. فهدفه الرسمى كان فنزويلا وبالتحديد خطة البلاد لإطلاق أول عملة إلكترونية مدعومة من الدولة "البترو" والتى بدأ طرحها يوم الثلاثاء.

لكن بعيدا عن الأضواء، كانت البترو فى الحقيقة تعاونا، مشروعا مشتركا، نوعا ما سرا، بين فنزويلا ومسئولين ورجال أعمال روس هدفهم القضاء على قوة العقوبات الأمريكية، حسبما أفاد مصادر مطلعة للمجلة الأمريكية.

ولم يذكر الأمر التنفيذى لترامب الداعمين الروس للبترو، والذين لم يتم الكشف عن دورهم من قبل. ويوضح القرار، الذى تناول العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد فنزويلا المفروضة فى أغسطس الماضى، ببساطة أن أى شخص يشترى أو يستخدم العملة الإلكترونية الجديدة سيمثل انتهاكا لتلك العقوبات، وأن أى شخص تحت السلطة الأمريكية يساعد فنزويلا فى تطوير البترو. وذكرت الوثائق أن "أى مؤامرة شكلت انتهاكا لأى من المحظورات المنصوص عليها فى هذا الأمر محظورة".

وقد يكون السبب وراء رغبة الروس المشاركين فى هذه العملية فى أن يظلوا فى الخفاء، جزئيا من خلال حملة إلكترونية غامضية للتشويش على دورهم فى المشروع. إلا أن تحقيق "تايم" وجد أثار موسكو فى كل عملية إطلاق البترو، وهى الخطة التى تكشف مدى الجهود الروسية لمحاربة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت تايم أن اثنين من مستشارى الرئيس الفنزويلى نيكولا مادورو الروس، دينيس دروزكوف وفيدور بوجوروسدكى لديهما علاقات بالبنوك الروسية الكبرى والمليارديرات الروس المقربين من الكرملين. وكان هناك مستشارون كبار للكرملين أشرف على الجهود فى فنزويلا، ووقع عليها الرئيس الروسى العام الماضى. ونقلت تايم عن مسئول بأحد البنوك الروسية قوله إن مقربين من بوتين أخبروه بكيفية تجنب العقوبات، وهكذا بدأ الأمر كله.