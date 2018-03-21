تأخر إقلاع طائرة الخطوط المغربية بسبب عطل فنى

شهد مطار القاهرة الدولي،صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع طائرة الخطوط المغربية 3 ساعات، عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب عطل فني بالطائرة.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن قائد رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى الدار البيضاء فوجئ بوجود عطل فني بالطائرة يحول دون اتمام الرحلة، وتم إصلاح العطل وأستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخر 3 ساعات.