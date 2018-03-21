تأجيل موعد امتحان الميكروبيولوجيا بصيدلة أسيوط لتعارضه مع أعياد الأقباط







أسيوط ـ محمود عجمى

قرر الدكتور أحمد محمد عبد المولي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، إلغاء عقد امتحان أعمال السنة لمادة "الميكروبيولوجيا الطبية" للفرقة الثانية، والتي كان مقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 8 أبريل، لتزامنه مع أعياد الأخوة الأقباط "عيد القيامة المجيد".

وقال عميد كلية الصيدلة جامعة أسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه تم المناقشة مع رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية، والاستفسار عن الموعد الذي تم تحديده لإجراء امتحان أعمال السنة بعد ان تم اكتشاف تعارضه مع أعياد الأخوة الأقباط، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد موعد أخر لعقد الامتحان بعد التنسيق بين رئيس القسم وطلال الفرقة الثانية، مؤكدا انه فور ورود أي شكاوي من الطلاب يتم اتخاذ كافة الإجراءات للعمل علي حلها.

كان عدد من طلاب كلية الصيدلة جامعة أسيوط، قد تداولوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ورقة تفيد بعقد امتحان أعمال السنة لمادة "الميكروبيولوجيا الطبية" للفرقة الثانية، يوم 8 أبريل القادم، ما يتعارض مع عيد الأخوة الأقباط، مطالبين بتحديد موعد أخر لإجراء الامتحانات.

يذكر أن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وجه عمداء الكليات بمراعاة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والموافق الأحد 8 أبريل، وذلك خلال الإعداد لجداول الامتحانات الشفوية أو العملية التى يمكن عقدها فى ذلك التاريخ والذى يعد اجازة رسمية للأخوة الأقباط .

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة إلتزام كليات الجامعة بذلك الأمر وخاصة الكليات العملية والتى تعقد عدداً من امتحاناتها فى تلك الفترة، مشيراً إلى أن ما حدث فى أحد كليات الجامعة ناجم عن خطأ غير مقصود وذلك بخلاف ما يتم التنبيه عليه فى مجلس الجامعة والتى دأبت على تخصيص أيام السبت والأحد والاثنين فى تلك الفترة سنوياً للأحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفال المصريين بعيد شم النسيم.