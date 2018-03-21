تأجيل محاكمة المطربة بوسى لإصدارها شيكات بدون رصيد لـ 11 أبريل المقبل







كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، تأجيل محاكمة المطربة بوسى، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لجلسة 11 إبريل المقبل.

كانت المطربة بوسى، قد طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعى لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.