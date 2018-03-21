بوكو حرام تعيد التلميذات المختطفات من بلدة دابتشى النيجيرية

بوكو حرام تعيد التلميذات المختطفات من بلدة دابتشى النيجيريةالأربعاء، 21 مارس 2018 10:24 ص
بوكو حرام -أرشيفية
رويترز
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قال شاهدان إن بعض التلميذات المختطفات من بلدة دابتشى النيجيرية الشهر الماضى، وعددهن الكلى 110 فتاة، تمت إعادتهن اليوم الأربعاء.
وأضاف الشاهدان أن أشخاصا يعتقد أنهم متشددون إسلاميون من جماعة بوكو حرام أعادوا الفتيات. ولم يوضح الشاهدان عدد من رجعن من الفتيات.
وقال ضابط بالجيش فى نقطة تفتيش قرب البلدة لرويترز "أعادت بوكو حرام الفتيات".
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