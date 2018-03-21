بمناسبة اليوم العالمى أهم 15 معلومة عن "مياه الشرب" فى مصر







كتبت- هبة حسام

يحتفل العالم غداً الخميس، باليوم العالمى للمياه، وهى مناسبة عالمية يُحتفل بها كل عام فى يوم 22 مارس، وذلك بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحــدة عام 1992، عمل يوم عالمى للمياه.

أقيم احتفال العام الماضى "2017" تحت شعار "المياه المهدرة"، أما شعار العام الحالى منتظر إعلانه غداً، "يوم الاحتفال".

وبمناسبة اليوم العالمى للمياه المقرر الاحتفال به عالمياً، الخميس 22-3- 2018، يقدم "اليوم السابع" أهم 15 معلومة حول مياه الشرب فى مصر، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة –حتى الآن- بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- بلغ عدد محطات مياه الشرب عام 2015/ 2016 نحو 2694 محطة بانخفاض عن العام السابق له 2014/ 2015 والذى بلغ عدد محطات مياه الشرب به 2706 محطة.

- بالرغم من تراجع عدد المحطات، إلا أن الكميات المنتجة من مياه الشرب "النقية" فى عام 2015/ 2016، ارتفعت عن العام السابق له، بالغة 9.297 مليار متر مكعب، مقابل 8.889 مليار متر مكعب فى 2014/ 2015.

- ارتفع متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 102.1 متر مكعب خلال عام 2015/ 2016، مقابل 101.1 متر مكعب عام 2014/ 2015.

- بلغت نسبة الفاقد من المياه عام 2015/ 2016 على مستوى الجمهورية 29.7%.

- احتلت محافظتى بورسعيد والإسماعيلية المركز الأول من حيث ارتفاع نسبة الفاقد من المياه مقارنة بباقى محافظات الجمهورية بـ 57.6%.

- جاءت أسيوط والوادى الجديد كأقل المحافظات، من حيث فقد المياه بـ17.6% خلال عام 2015/ 2016.

- يوجد فى مصر 1039 محطة لإنتاج المياه السطحية، وبلغت كمية المياه "السطحية" المنتجة خلال عام 2015/ 2016 نحو 8.1 مليار متر مكعب

- يوجد 1605 محطة لمياه الآبار، وتنتج نحو 991.8 مليون متر مكعب.

- يوجد 46 محطة تحلية، وتنتج 21.6 مليون متر مكعب.

- يعد قطاع الزراعة أكثر القطاعات استهلاكاً لموارد مصر المائية بـ 81.5% تقريباً.

- بلغت كمية المياه المستهلكة فى قطاع الزراعة عام 2015/ 2016 نحو 62 مليار متر مكعب.

- وفى قطاع الشرب والاستخدامات الصحية، بلغت الكميات المستهلكة عام 2015/ 2016 نحو 10 مليارات متر مكعب.

- يعتبر نهر النيل المورد الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م 3.

- تمثل حصة مصر من مياه النيل 72.8% من جملة الموارد المائية المتجددة عام 2015/ 2016.

- تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها وميـــاه البحــــر المحــلاة بنحــو 20.75 مليــار متر مكعب عــام 2015/2016.