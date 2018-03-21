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بلاغ يتهم قيادى بحركة 6 أبريل بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:59 م
بلاغ يتهم قيادى بحركة 6 أبريل بالتحريض ضد مؤسسات الدولة حركة 6 إبريل - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمد عادل القيادى بحركة 6 إبريل والسابق حبسه على ذمه قضايا تحريض على مؤسسات الدولة.

 

وتم قيد البلاغ برقم 1939 لسنة 2018 بلاغات محامي عام أول، واتهم محمود فى بلاغه المقدم إهانه رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك – تويتر"، ووصف محمود أنها إهانة لكل مواطن مصرى ولمؤسسات الدولة وأركانها، وقال إن محمد عادل دأب على ترديد عبارات السباب وتوجيه الإهانة إلى شخص رئيس الجمهورية .

 

وطلب محمود فى بلاغه إصدار أمر بضبط وإحضار محمد عادل ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب إجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى حول حقيقة التمويلات الخارجية المشبوهة التى يتلقاها المقدم ضده البلاغ، كما طالب في ختام بلاغه بإحالة محمد عادل إلى محاكمة جنائية عاجلة.


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