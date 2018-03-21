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بلاغ عن تغيير بيانات شهادة وفاة سيدة بالمنيا

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:16 م
بلاغ عن تغيير بيانات شهادة وفاة سيدة بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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تقدم مفتش صحة المنيا ببلاغ للنيابة العامة، يفيد اكتشافه تغيير بيانات سيدة متوفية أثناء استخراج شهادة الوفاة لها.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائي، بوفاة "أماني-ه" 21 سنة ربة منزل مقيمة بقرية تونا الجبل بمركز ملوي بإدعاء حرق ناري قديم أثناء التدفئة في شتاء يناير الماضي، عقب فترة علاج استمرت لمدة شهرين بقسم الحروق بمستشفى المنيا العام.

وتبين أثناء توقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة بمعرفة مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني اسحق شحاته، أن الأهلية أدلوا ببيانات مغايرة للواقع بمحاضر الشرطة وتذاكر العلاج، بأسم "إيمان-م"، رغم أن اسمها ببطاقه  الرقم القومي"أماني". 

وأفاد التقريرالطبي أن الوفاة كانت بسبب حرق ناري من الدرجة الثالثة بنسبة 45%، وتحرر محضر بتزوير البيانات، وأخطرت نيابة مركز ملوي لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، والتي قررت استعجال تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد سبب الوفاة، وأسباب ودوافع تغير البيانات

 


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