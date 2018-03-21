بعد توقف 25 عاما.. سوهاج تفتتح متحفها بعيدها القومى بـ1000 قطعة نادرة.. صور







سوهاج - محمود مقبول

تستعد محافظة سوهاج لافتتاح متحفها القومى فى العيد القومى للمحافظة الموافق 10 أبريل المقبل، بعد توقف دام ربع قرن على إنشائه، وأيام قليلة ويفتتح أمام الجمهور، فى محاولة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية كواحدة من أهم المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان لما تحويه المحافظة من مناطق أثرية لها تاريخ عظيم فى العصور الفرعونية مثل الملكة ميريت أمون بأخميم ومعبد أبيدوس بالبلينا وغيرها وغيرها من المناطق الأثرية التى تحوى الآثار النادرة.

ووضع اللواء ثروت عطا الله، محافظ سوهاج الأسبق، حجر الأساس للمتحف فى عام 1981، بغرض تجميع القطع الأثرية المهمة والنادرة به لوضع المحافظة على الخريطة السياحية، وذلك لأن المحافظة بها تركيبة أثرية لمختلف العصور فرعونى وقبطى وإسلامى ويونانى رومانى وبطلمى وعقب وضع حجر الأساس قامت هيئة الآثار المصرية بالاعتراض على مكان المتحف ونقل المحافظ إلى محافظة أخرى وترك الوضع على ما هو عليه.

وفى عام 1989 أصدر اللواء حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، الذى كان محافظا لسوهاج، قرارا حمل رقم 173 لسنة 1989، بتخصيص 5500 متر على النيل من الناحية الشرقية بمدينة ناصر لبناء المتحف وقام وقتها بدعوة فاروق حسنى، وزير الثقافة فى ذلك الوقت ليقوم بوضع حجر الأساس الخاص بالمتحف فى الأول من مايو 1990، وأكد وزير الثقافة، وقتها على ضرورة سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف ونظرا لما يمثله المتحف من أهمية تاريخية وسياحية لمصر بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة.

وفى عام 1991، تم عمل التصميمات والرسوم الهندسية الخاصة بالمتحف وظلت تلك الرسومات والتصميمات حبيسة الأدراج حتى تم تعيين اللواء محمد حسن طنطاوى، محافظًا لسوهاج، وتم طرح بناء المتحف بمزاد علنى وتم الترسية على أحد المقاولين واستلم المقاول الموقع فى منتصف يونيو 1993 وتم وضع مدة زمنية لعملية الإنشاء على أن يتم تسليمه فى فبراير 1995.

وفى فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات بسرعة الانتهاء من إنشاء المتحف وتم رصد مبالغ مالية اعتمدت لصالح المتحف الأمر الذى أسرع من إنجاز العمل، حيث أن نسبة التنفيذ تعدت الـ95% وقام وزير الآثار بأكثر من زيارة للمتحف.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن محافظ سوهاج، إن هناك جهود مبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة.

وأضاف عبد المنعم، أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال الوفود بمرسى البلينا السياحى.

وأكد عبد المنعم، على أن متحف سوهاج الإقليمى سيكون شاهدا على تاريخ المحافظة وتاريخها وسوف يتم الافتتاح فى عيد سوهاج القومى الشهر القادم وسيكون وسط احتفالا عالميا بحضور قيادات كبرى.

وقال إبراهيم الشريف، مدير المتحف، إن المتحف يتكون من طابقين الطابق الأول ويتكون من الأول للمتحف 6 قاعات، بالإضافة لساحة كبيرة بينهما، وسيغطيها هرم ممثلا فى تمثال لرمسيس الثانى الضخم، أما القاعات الـ6 فتمثلها الملكية حيث خرجت ملوك الأسرة والثانية من محافظة سوهاج، ويعبر عنها قطع أثرية مختلفة كتب عليها أسماء تلك الملوك، وأيضًا مدينة أخميم والتى اشتهرت عبر العصور بنسيجها لذا اهتموا باختيار قطع أثرية تمثل ذلك التاريخ صناعة النسيج عبر العصور، وأيضًا الأسرة الصعيدية بفكرها المختلف وتميزها بعادتها وتقاليدها المختلفة، وماذا عن الحياة اليومية لتلك الأسرة، من مأكل ومشرب أو ملابس أو صناعة أو غيرها، ثم التراث الشعبى لمحافظة سوهاج، والذى تم اختيار قطع أثرية تمثله عبر العصور.

وأشار مدير متحف سوهاج الإقليمى، أن الدور الأرضى فيمثله فكرة الإيمان وكيف بدأ المصرى القديم موحدا ولديه العديد من المعبودات التى تمثل تلك الأسماء للمعبود الخفى، وأيضًا الفكر الدينى للمصرى القديم فى الحياة والممات، فالحياة تمثلها الحفاظ على العدالة وحسن المعاملة واحترام الكبير والصغير وتجهيز الحياة الولى للأخرة من حسن العمل وتقوى العبادة، أما الحياة الآخرة فكيف جهز لها المصرى القديم مقبرته بداية من التحنيط بعد الموت انتظا ر للحساب وعليه الثوا ب والعقاب، ثم تنقل قصة العرض المتحفى إلى أحد المناسك المهمة، والتى تمثلت وخرجت من أرض سوهاج مدينة أبيدوس، وهى الحج إلى أبيدوس وإلى معبودة أوزوريس، ومنها تؤكد قصة العرض بأن الحج أحد المناسك التى بذلت منذ القديم، واستمرت عبر العصور وتغطيتها قطع أثرية تعبر عن ذلك فى العصر الفرعونى واليونانى والقبطى ثم تنتهى القصة بالحج إلى الأرض المقدسة ومن هنا تتضح الصورة، وكيف كان المصرى متدينًا ومحافظًا على العلاقة الحميمة بينه وبين الله، بذلك تنتهى رحلة العمل لمتحف سوهاج قريبًا تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف الشريف، أن المتحف سوف يحوى ما يقرب من 1000 قطعة أثرية مختلفة الأنواع وسوف تتراوح سعر التذكرة للمصريين حوالى 20 جنيها و10 جنيهات للطلبة وننتظر أى تعليمات أخرى فى هذا الشأن.