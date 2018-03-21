بريطانيا تبدى رغبتها فى المساهمة فى نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية







سول أ ش أ

أعرب السفير البريطانى الجديد لدى كوريا الجنوبية سيمون سميث، اليوم الأربعاء، عن رغبة بلاده فى تقديم خبرتها فى منع الانتشار النووى وتوليد الطاقة للمساعدة فى عملية نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية.

وأشار سميث - فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إلى التقدم الأخير فى الدبلوماسية الكورية الجنوبية والأمريكية مع كوريا الشمالية، وقال إنه يعتقد أن الخطوات الرئيسية التالية لنزع السلاح النووى من الشمال أصبحت بالفعل محددة زمنيا، إذ اتفق الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على عقد قمم مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون لمناقشة نزع السلاح النووى منها.

كما أبدى السفير البريطانى إعجاب بلاده الشديد بجهود إدارة سول ، لاغتنام فرصة عقد دورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية فى بيونج تشانج لعقد القمم مع بيونج يانج.

كما أكد سميث أن بريطانيا تتطلع بجدية واهتمام للقمم ، فى ظل تجاربها فى توليد الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي، وكذلك فى مجال إدارة جميع جوانب الأمن النووي، موضحا أن بلاده ستتمكن من جلب الأطراف لعملية نزع السلاح النووى من الشمال.

وأضاف السفير البريطانى أن بلاده تقدم دعمها كعضو دائم فى مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ أى اتفاق مع بيونج يانج ، فى ظل سعيها للعب دور بناء وداعم فى تلك العملية .

كما تعهد سميث - خلال مدته التى ستستمر ثلاث سنوات فى كوريا الجنوبية - بالتركيز على تعزيز التعاون الدفاعى والاقتصادى مع سول ، والعمل على تقارب الشعبين البريطانى والكورى الجنوبي، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، إذ ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهود الخاصة لبناء وتعزيز روابطها الاقتصادية العالمية والعلاقات التجارية والاستثمارية.