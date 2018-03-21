بدء وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالأوقاف

فى إطار استعداد وزارة الأوقاف لبدء فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الخامسة والعشرين التي تضم أكثر من (65) متسابقا يمثلون (50) دولة من مختلف دول العالم، والمقرر عقدها في الفترة من 24 – 29 مارس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ اليوم الأربعاء وصول المتسابقين المشاركين في المسابقة إلى مقر المسابقة وهم :

الاسم الدولة هيثم صقر أحمد كينيا محمد آدم نوح جبريل عمر حسن النيجر كامارا إبراهيم غينيا كوناكرى ديمى بابا عثمان السنغال عيسى تؤوى آجى تايلاند عبد الحميد مسعود سليمان تنزانيا محمد مجاهد الإسلام بنجلاديش عمار حسين محمد عزة بن محمد إسماعيل سيرلانكا

ويتتابع وصول المتسابقين للمشاركة فى المسابقة العالمية التي ستنطلق فعالياتها السبت 24 مارس.