بدء مؤتمر "حماة الوطن" ببنى سويف لدعم الرئيس السيسي







بنى سويف أيمن لطفى

بدأ المؤتمر الجماهيري، الذي ينظمه حزب "حماة الوطن" ببنى سويف، برئاسة عمر أبو خصرة، أمين عام الحزب، بالمحافظة، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإنجازات وبناء مصر، بحضور اللواء أركان حرب سابقا، فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واسامه أبو المجد، و عادل عليوة، نائبى رئيس الحزب، والنائب السابق باسل عادل، ونائب الحزب الدكتور عبد الرحمن برعى، وشقيه النائب عاطف برعى، وعدد كبير من المواطنين .

وبدء المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، للشيخ عادل حيدر، رئيس قسم الإرشاد الدينى، بمديرية الأوقاف ببنى سويف.