بدء مؤتمر "حماة الوطن" ببنى سويف لدعم الرئيس السيسي

بدء مؤتمر "حماة الوطن" ببنى سويف لدعم الرئيس السيسيالأربعاء، 21 مارس 2018 08:27 م
جانب من مؤتمر حماه الوطن
بنى سويف أيمن لطفى
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بدأ المؤتمر الجماهيري، الذي ينظمه حزب "حماة الوطن" ببنى سويف، برئاسة عمر أبو خصرة، أمين عام الحزب، بالمحافظة، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإنجازات وبناء مصر، بحضور اللواء أركان حرب سابقا، فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واسامه أبو المجد، و عادل عليوة، نائبى رئيس الحزب، والنائب السابق باسل عادل، ونائب الحزب الدكتور عبد الرحمن برعى، وشقيه النائب عاطف برعى، وعدد كبير من المواطنين .
وبدء المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، للشيخ عادل حيدر، رئيس قسم الإرشاد الدينى، بمديرية الأوقاف ببنى سويف.
وأكد الدكتور درويش الخولي خبير المواد النووية، عضو هيئة حزب حماه الوطن، على أن أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء محطة الضبعة، والتى سوف تنتج وتوفر 4 آلاف ميجا وات كهرباء لمصر، وهي غير ضارة بالبيئة.
كما أشار الخولى، إلى أن الشعب المصرى، سوف يجنى ثمار هذه المشروعات العملاقة تباعا، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من حافظ على أرض الوطن، وأوفى بوعوده للمصريين.
الدكتور درويش الخولى
جانب من المشاركين
جانب من مؤتمر حماه الوطن
قيادات حزب حماة الوطن فى مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي
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