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بحضور 4 شهود.. بدء محاكمة المتهمين بقضية رشوة المطار داخل غرفة المداولة

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:50 م
بحضور 4 شهود.. بدء محاكمة المتهمين بقضية رشوة المطار داخل غرفة المداولة مطار القاهرة-ارشيفية





كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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بدأت الدائرة السابعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى، محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار.

 

وبدء القاضى نظر القضية داخل غرفة المداولة، حيث حضر إلى القاعة شهود الواقعة من بين ضابط برتبة نقيب لسماع شهادتهم فى القضية.

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

 

وثبت من التحقيقات التى أجرتها النيابة، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، اضطلاع صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) فى تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.

 

 


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