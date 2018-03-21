بث مباشر.. الرئيس السيسي فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

بث مباشر.. الرئيس السيسي فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثاليةالأربعاء، 21 مارس 2018 11:18 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018، وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
كان الرئيس السيسي قد وصل قبل قليل إلى فندق الماسة، لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية، وتكريم الأم المثالية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، وقد التقط الرئيس صورة تذكارية مع الأمهات المكرمات قبل انطلاق الاحتفالية.
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