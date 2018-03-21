بالأسماء.. 24 مُدانا بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية اللجان النوعية المتقدمة (صور)







كتب إيهاب المهندس - أسامة طلعت - تصوير أحمد معروف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء فى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهما، والسجن 3 سنوات لـ"حدثين"، والمؤبد غيابيا لـ9 متهمين، فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة".

وضمت قائمة المُدانين فى القضية بالسجن المؤبد غيابيا، كلا من: محمود محمد فتحى، وأسامة إبراهيم على، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وهاجر عصام الدين على، وعبير مختار السعدى، وسامى محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد.

أما المتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، فهم: محمود طلعت، وإسلام جمال، ووائل محمد، وأحمد محمد، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمى محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد على خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.



































































































