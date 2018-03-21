انهيار سقف مبنى مجمع المصالح الحكومية فى موسكو دون وقوع إصابات

انهيار سقف مبنى مجمع المصالح الحكومية فى موسكو دون وقوع إصاباتالأربعاء، 21 مارس 2018 09:10 م
موسكو - أرشيفية
كتب مؤمن مختار
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انهيار سطح المبنى الإدارى لمجمع المصالح الحكومية فى العاصمة الروسية موسكو، على مساحة 80 مترا مربعا، دون وقوع إصابات.
وأشارت وزارة الطوارئ الروسية وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أنه لدى وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، وجدوا انهيار جزئي من واجهة وسطح المبنى الإدارى المكون من ثلاثة طوابق.
وأضافت الوزارة أنه يجرى ترميم المبنى، ولم يبلغ عن معلومات حول وقوع اصابات.
وبدوره قال مصدر فى خدمات الطوارئ فى العاصمة موسكو، أن أربع سيارات متوقفة فى المكان تضررت نتيجة للانهيار.
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