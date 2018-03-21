انطلاق مؤتمر "صوتك مستقبلك" بسوهاج للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات اليوم







سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم انطلاق مؤتمر "صوتك مستقبلك" وذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات القادمة والتى تنظمها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وأشار أن المؤتمر سوف يبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة التدريب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

من جانبه قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة، إن الحملة تهدف إلى التوعية أهمية المشاركة فى الانتخابات القادمة بالتعاون مع الوزارة على مستوى جميع المحافظات، مشيرا أن المؤتمر الذى سيقام اليوم ضمن فعاليات الحملة، وسيشهده نخبة من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية، كما تم توجيه الدعوة لطلبة المدارس والجامعة والهيئات الشبابية.