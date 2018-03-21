video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق عملية عسكرية عراقية واسعة فى تلال "حمرين" لتعقب داعش

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:31 ص
انطلاق عملية عسكرية عراقية واسعة فى تلال "حمرين" لتعقب داعش عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية واسعة مكونة من 3 محاور؛ لتعقب تنظيم (داعش) فى تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من 3 محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة فى تلال حمرين شملت عدة مناطق أبرزها صنديج"، وأضاف "أن العملية تجرى وفق معلومات استخبارية لتعقب خلايا (داعش) وإنهاء أى وجود لها".

وكانت قيادة عمليات ديالى قد شنت أمس الثلاثاء عملية عسكرية واسعة فى حوض بحيرة حمرين والتى أسفرت عن تدمير 3 مضافات واعتقال 10 من المشتبه بهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة طفلة بجوار مصرف قرية العراق بالإسكندرية

العراق: مقتل امرأة وإصابة أخرى فى انفجار شرق الرمادى

صور.. أكراد العراق يحتفلون بعيد النوروز على طريقتهم الخاصة

انطلاق عملية عسكرية عراقية

العراق

أخبار العراق

تلال حمرين

داعش




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة