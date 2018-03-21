انطلاق عملية عسكرية عراقية واسعة فى تلال "حمرين" لتعقب داعش

انطلاق عملية عسكرية عراقية واسعة فى تلال "حمرين" لتعقب داعشالأربعاء، 21 مارس 2018 10:31 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية واسعة مكونة من 3 محاور؛ لتعقب تنظيم (داعش) فى تلال حمرين شمال شرق المحافظة.
وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من 3 محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة فى تلال حمرين شملت عدة مناطق أبرزها صنديج"، وأضاف "أن العملية تجرى وفق معلومات استخبارية لتعقب خلايا (داعش) وإنهاء أى وجود لها".
وكانت قيادة عمليات ديالى قد شنت أمس الثلاثاء عملية عسكرية واسعة فى حوض بحيرة حمرين والتى أسفرت عن تدمير 3 مضافات واعتقال 10 من المشتبه بهم.
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