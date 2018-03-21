"انزل شارك".. ندوة بجامعة عين شمس اليوم للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

تحت رعاية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، تنظم الجامعة ندوة بعنوان "انزل.. شارك"، بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة اليوم الأربعاء.

وتأتي الندوة بحضور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، والشيخ أحمد الترك مدير عام المراكز التدريبية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

وتتزامن الندوة مع استعداد المصريين في الداخل للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية بهدف رفع الوعي السياسي للمجتمع الجامعي بأهمية المشاركة بحرية وإيجابية ومباشرة حقوقهم السياسية بما يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع المصري أمام العالم أجمع.