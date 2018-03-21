انتشار رجال المرور فى محور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة







كتب عبد الرحمن سيد

عينت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، عددا من الخدمات المرورية فى محيط الأعمال الإنشائية لمحطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين، لإرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات، وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة قد أعلنت فى وقت سابق، عن إغلاق شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين جزئيا لمدة 3 سنوات، ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق "الخط الثالث" فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس، مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.