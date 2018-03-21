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انتخابات الرئاسة 2018.. مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسي بالقناطر

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:09 م
انتخابات الرئاسة 2018.. مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسي بالقناطر مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسى بالقناطر الخيرية





القليوبية نيفين طه
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استضافت قرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية مؤتمرا جماهيريا كبيرا لدعم وتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

 

وتعهد الحضور على المشاركة الجادة والفعالة فى الانتخابات حتى يثبتوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى يعى جيدا التحديات الاقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، والمشاركة فى الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الجارى حتى تستمر مسيرة العطاء ويعم الأمن والاستقرار ربوع مصرنا الغالية.

 

وأكد موفق الكيلانى، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية، أن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر، وعلى الجميع أن يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات كونه واجب وطنى فى هذه المرحلة، والتى نواجه فيها دعات المقاطعة والإرهاب.

 

وقال المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية: "إن الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الإنتاج واجب وطنى علينا جميعا لا بد أن نتمسك به وأن ندعمه حتى تكون مصر فى المكانة التى نتمناها جميعا"، مشيرا إلى أن الجيش المصرى يحارب فى سيناء ونحن نحارب الفكر المتطرف بالمشاركة فى الانتخابات.

 

وفى نهاية كلمته أكد على أن المشاركة فى الانتخابات تعطى مؤشر كبير للخارج أن الشعب المصرى مستمر فى طريقه للإصلاح ودعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على أرضه.

 

 

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