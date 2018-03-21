انتخابات الرئاسة 2018.. شاهد احتشاد أهالى الوادى الجديد لدعم السيسي فى مؤتمر جماهيرى







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نظمت حملة "كلنا معك من أجل مصر" بالوادى الجديد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم، الأربعاء، بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة الداخلة وأهالى قرية تنيدة، وذلك بمقر شباب القرية، حيث تضمن المؤتمر عدد من الفقرات المتنوعة، للتأكيد على دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وشهد المؤتمر حضور المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، النائب تامر عبد القادر، والنائب برديس سيف الدين، والنائب ابتسام أبو رحاب، والدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، والمهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز الداخلة السابق، والحاج عربى كامل يمانى أحد رجال الأعمال بالداخلةن وحسن النويعم مدير مركز اعلام الداخلة، ومسئولى الأوقاف والكنيسة، وعمد ومشايخ القرى بمركز بلاط، وعدد كبير من المواطنين بالقرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محسن عبد الوهاب منسق عام الحملة، والمهندس أحمد حلمى منسق عام الحملة بمركز بلاط، وعبد الوهاب زخيرة ومحمد المصرى أعضاء الحملة بالمركز.

وتحدث فى المؤتمر، عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركزى بلاط والداخلة، حيث أكد جميع المتحدثين فى المؤتمر على آليات دعم الرئيس عن اقتناع بما حققه من انجازات لم تكن تحقق فى عشرات السنين، والتى أسفرت عن تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة فى مختلف القطاعات، وخاصة فى محافظة الوادى الجديد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية وإيجاد فرص عمل للشباب.

وقال المهندس أحمد حلمى، منسق عام حملة كلنا معك من أجل مصر، إن الحملة تستكمل فعاليات دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، من خلال تنظيم المؤتمرات الداعمة لترشح الرئيس، حيث عقدت الحملة مؤتمرا جماهيريا بقرية تنيدة للتأكيد على دعم الرئيس، بحضور المئات من أهالى قرية بلاط، والقرى التابعة للمركز لحشد الناخبين، وتحفيزهم على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السيسى، استكمالا لما بداه الرئيس من مشروعات تنموية شاملة حققت نقلة كبيرة للاقتصاد الوطنى، وساهمت فى تحقيق الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر.



جانب من الحضور



مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس بقرية تنيدة



حضور كبير من المواطنين



أهالى قرية تنيدة بمركز بلاط



القيادات التنفيذية والشعبية



مشاركات كبيرة فى المؤتمر



احتفالية كبرى لتأييد ترشح الرئيس السيسى



فعاليات المؤتمر