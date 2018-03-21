اليوم.. مهرجان الأقصر للسينما يقدم آخر عروض الأفلام الإفريقية







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انطلاق اليوم الختامى لعروض الأفلام الإفريقية فى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك عبر عرض الأفلام التسجيلية الطويلة وأفلام الحريات والأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، بجانب تنظيم حفل لعيد الأم بقصر ثقافة الأقصر.

ففى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، يتم عرض فيلم "مئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر" وفيلم "مانديلا على طريق الحرية " من جنوب إفريقيا بمناسبة احتفاء المهرجان بمئوية الزعيمين، وفى مسابقة أفلام الحريات، يُعرض فيلم "بين شاطئين" من فرنسا، و"جزيرة العقاب" بتعاون إيطالى أوغندي، ومن السنغال فيلم "حدود"، وفيلم "أكاروا" بتعاون رواندى ألماني.

وفى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يُعرض فيلم "الأصليين" من مصر، و"هكوندي" من نيجريا، و"الهروب" من كينيا، و"إيريتا" من المغرب، وفى مسابقة الأفلام القصيرة، يُعرض نتاج أفلام ورشة المخرج خيرى بشارة، وبرنامج المسابقة القومية لأفلام الطلاب المصريين.