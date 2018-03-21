video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة مطار القاهرة وتهريب نقد أجنبى

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 ص
اليوم.. محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة مطار القاهرة وتهريب نقد أجنبى رشوة - أرشيفية





كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

تنظر اليوم الأربعاء الدائرة السابعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى، محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

وثبت من التحقيقات التى أجرتها النيابة، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، اضطلاع صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) فى تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار لجلسة 21 مارس المقبل للاطلاع

21 فبراير أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار

اخبار الحوادث

رشوة

مطار القاهرة

نقد اجنبى

محكمة

تهريب

العاملين بالمطار

رشوة المطار




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة