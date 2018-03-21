اليوم محافظ جنوب سيناء يفتتح المدرسة العسكرية بمدينة رأس سدر

اليوم محافظ جنوب سيناء يفتتح المدرسة العسكرية بمدينة رأس سدرالأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 ص
للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، المدرسة العسكرية برأس سدر، يرافقه اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر ومشايخ وعواقل البدو لتكون المدرسة العسكرية الأولى فى رأس سدر والثانية على مستوى المحافظة.
ومن جانبه قال اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر، إن المدرسة 7 آلاف متر ومجهزة بتكنولوجيا حديثة ومعامل وملاعب وتضمن 18 فصلا.
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