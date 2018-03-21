اليوم.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت"

تنظم نقابة الضيافة الجوية، برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية، بنادى إيروسبورت.

كانت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية للعام الميلادى 2018 للمضيفين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن من شروط الترشح، أن تكون مصرية الجنسية، ومضيفة جوية حالياً، وأن تكون لها قصة كفاح معبرة.