اليوم.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت"الأربعاء، 21 مارس 2018 11:10 ص
أسامة عبد الباسط نقيب الضيافة الجوية
كتبت رحاب نبيل
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تنظم نقابة الضيافة الجوية، برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية، بنادى إيروسبورت.
كانت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية للعام الميلادى 2018 للمضيفين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن من شروط الترشح، أن تكون مصرية الجنسية، ومضيفة جوية حالياً، وأن تكون لها قصة كفاح معبرة.
وأشارت النقابة فى بيان، إلى أن الفئات المرشحة تضم المضفيين على المعاش أو مديرة رحلة أو رئيس طاقم أو مضيفة جوية، لافتة إلى أنه تم تلقى الترشيحات بدءا من 10 مارس إلى اليوم الأحد 18 مارس، وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى مقر النقابة.
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