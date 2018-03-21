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اليوم.. النطق بالحكم على 24 متهما باللجان النوعية المتقدمة

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم على 24 متهما باللجان النوعية المتقدمة محكمة - أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، بحكمها على 24 متهما فى القضية المعروفة بـ"اللجان العمليات النوعية المتقدمة".

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.


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