اليوم السابع: "البابا تواضروس: يهمنى الوطن قبل الكنيسة"







ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتغطيات والحوارات الهامة على رأسها حوار الـ70 دقيقة مع البابا تواضروس الثانى تحت عنوان"يهمنى الوطن قبل الكنيسة.. كل انتخابات نبحث عن برامج المرشحين.. أما السيسى فنعيش فى برنامجه عملياً.. زمنى غير زمن البابا شنودة.. وهناك قنوات مسيحية لا سلطان لنا عليها.. مش معقول مفيش مسيحى لعب كورة شراب.. ليه الدورى مفيهوش أقباط؟.. أحب الأفلام الكوميدية وأفضل عادل إمام ونجيب الريحانى".



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