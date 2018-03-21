اليوم.. الحكم فى استئناف يوسف والى وأسرته على منع التصرف فى أموالهم

اليوم.. الحكم فى استئناف يوسف والى وأسرته على منع التصرف فى أموالهمالأربعاء، 21 مارس 2018 09:00 ص
يوسف والى وزير الزراعة الأسبق
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، حكمها فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد العدلى، ومحمد أبو كريشة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال يوسف والى، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد على، وابنيهما القصر "محمد ومنة الله"، كما قررت التحفظ على أموال عبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التى باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة"، ومنعهم جميعًا من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.
إضافة تعليق
40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز
"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة