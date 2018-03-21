النمسا تستدعى أحد دبلوماسييها من اسرائيل لارتدائه قميصا "نازيا"







فيينا (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية النمساوية دبلوماسيا، ملحقا من سفارتها فى إسرائيل، بعد أن نشر صورة له على وسائل التواصل الاجتماعى مرتديا قميصا يحمل اسم فرقة للدبابات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

ونشرت صحيفة فالتر الاسبوعية فى النمساوية الصورة التى وضعها الدبلوماسى يورغن ميكايل كليبيك على صفحته على موقع فيسبوك، مرتديا قميصا أخضر كتب عليه "اثبت فى مكانك" و"فروندسبرغ".

واطلق النازيون اسم "فروندسبرغ" احد المرتزقة المعروفين فى القرن الخامس عشر، على فرقة الدبابات العاشرة خلال الحرب العالمية الثانية.

ويباع القميص فى متجر "فالانكس" الالكترونى المتخصص ببيع ملابس "وطنية" لانصار حركة الهوية اليمينية القومية، وتشكل الحادثة احراجا جديدا لعضو فى حزب الحرية اليمينى القومى منذ وصوله للحكم فى النمسا فى ديسمبر الفائت فى إطار ائتلاف حكومى مع حزب الشعب (يمين الوسط).

وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسى كليبيك، وهو عضو فى المجلس البلدى فى فيينا عن حزب الحرية، نشر من قبل صورة لجده يرتدى ملابس النازيين مع الصليب المعقوف.

وأمرت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كينسل "باستدعاء (كليبيك) فورا إلى فيينا للخضوع لتحقيق قانونى فى الاتهامات المثارة فى الإعلام".