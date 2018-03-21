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الأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 م
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المفوضية الأوروبية تقترح فرض ضرائب جديدة على الشركات الرقمية

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:17 م
المفوضية الأوروبية تقترح فرض ضرائب جديدة على الشركات الرقمية الفيسبوك





أ ش أ
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تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح لفرض ضرائب جديدة على الشركات الرقمية مثل "فيسبوك" و"جوجل" لنشاطها في الكتلة الأوروبية بعد فضيحة حول حماية البيانات وذلك في خطوة من المرجح أن تؤجج التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية..جاء ذلك خلال بيان مختصر لراديو فرنسا الدولى اليوم الاربعاء دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وتريد المفوضية دمج الشركات الرقمية على المدى الطويل ضمن قواعد الضرائب الحالية للاتحاد الأوروبي مع وضع معيار منفصل لخضوع هذه الشركات للضرائب في الدول الأعضاء حيث اقترحت فرض ضرائب بصورة مؤقتة بنسبة 3% على الشركات التي يبلغ إجمالي إيراداتها في أنحاء العالم أكثر من 750 مليون يورو وإيراداتها في الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

 


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