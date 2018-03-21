المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة مسيلة للدموع داخل البرلمان (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

فوجئ أعضاء البرلمان فى كوسوفو، اليوم الأربعاء، بممثلى المعارضة يطلقون قنبلة مسيلة للدموع داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد جلسته للتصويت توقيع أو رفض اتفاق ترسيم الحدود فى عام 2015 مع مونتينيجرو.

وجاء إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل قاعة برلمان كوسوفو من أعضاء المعارضة، فور بدء الجلسة، ولكن قبل الشروع فى التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين كوسوفو ومونتينيجرو، المتفق عليها منذ عام 2015.



مشاجرة بين أعضاء برلمان كوسوفو



قنبلة غاز مسيل للدموع فى برلمان كوسوفو



الغاز المسيل يملئ قاعة البرلمان فى كوسوفو



إطلاق قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو



المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة غاز داخل البرلمان



قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو



اخلاء قاعة برلمان كوسوفو بسبب قنبلة غاز



سحب الدخان تحجب الرؤية داخل البرلمان بكوسوفو



عضو المعارضة فى كوسوفو يشعل قنبلة غاز مسيلة للدموع