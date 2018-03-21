video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة مسيلة للدموع داخل البرلمان (صور)

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:28 م
المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة مسيلة للدموع داخل البرلمان (صور) إطلاق قنابل غاز فى برلمان كوسوفو





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

فوجئ أعضاء البرلمان فى كوسوفو، اليوم الأربعاء، بممثلى المعارضة يطلقون قنبلة مسيلة للدموع داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد جلسته للتصويت توقيع أو رفض اتفاق ترسيم الحدود فى عام 2015 مع مونتينيجرو.

وجاء إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل قاعة برلمان كوسوفو من أعضاء المعارضة، فور بدء الجلسة، ولكن قبل الشروع فى التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين كوسوفو ومونتينيجرو، المتفق عليها منذ عام 2015.

مشاجرة بين أعضاء برلمان كوسوفو
مشاجرة بين أعضاء برلمان كوسوفو

 

قنبلة غاز مسيل للدموع فى برلمان كوسوفو
قنبلة غاز مسيل للدموع فى برلمان كوسوفو

 

الغاز المسيل يملئ قاعة البرلمان فى كوسوفو
الغاز المسيل يملئ قاعة البرلمان فى كوسوفو

 

إطلاق قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو
إطلاق قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو

 

المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة غاز داخل البرلمان
المعارضة فى كوسوفو تطلق قنبلة غاز داخل البرلمان

 

قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو
قنبلة غاز داخل قاعة برلمان كوسوفو

 

اخلاء قاعة برلمان كوسوفو بسبب قنبلة غاز
اخلاء قاعة برلمان كوسوفو بسبب قنبلة غاز

 

سحب الدخان تحجب الرؤية داخل البرلمان بكوسوفو
سحب الدخان تحجب الرؤية داخل البرلمان بكوسوفو

 

عضو المعارضة فى كوسوفو يشعل قنبلة غاز مسيلة للدموع
عضو المعارضة فى كوسوفو يشعل قنبلة غاز مسيلة للدموع

 

قنبلة غاز مسيلة للدموع أمام عضو المعارضة فى كوسوفو
قنبلة غاز مسيلة للدموع أمام عضو المعارضة فى كوسوفو

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمان كوسوفو يطيح بالحكومة بعد اقتراع بعدم الثقة

اخبار عالمية

برلمان كوسوفو

مونتينيجرو

ترسيم الحدود

اخبار العالم

اخبار كوسوفو




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة