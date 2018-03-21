المصرية للمطارات تقيم حفلا لتكريم الأمهات المثاليات

المصرية للمطارات تقيم حفلا لتكريم الأمهات المثالياتالأربعاء، 21 مارس 2018 03:31 م
حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمصرية للمطارات
كتبت رحاب نبيل
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أقامت الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار محمد سلام اليوم الأربعاء، حفلا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات بمناسبة عيد الأم.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للمجهود التى تبذلها المرأة والخدمات التى تقوم بها من أجل النهوض بالشركة، ووجه الشكر لكل العاملات بالشركة، كما قام بمنح بعضهم هدايا تذكارية بمناسبة عيد الأم.
كما حرص علي تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات.
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