video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصرية للمطارات تقيم حفلا لتكريم الأمهات المثاليات

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:31 م
المصرية للمطارات تقيم حفلا لتكريم الأمهات المثاليات حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمصرية للمطارات





كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

أقامت الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار محمد سلام  اليوم الأربعاء، حفلا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات  بمناسبة عيد الأم.
 
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للمجهود التى تبذلها المرأة والخدمات التى تقوم بها من أجل النهوض بالشركة، ووجه الشكر لكل العاملات بالشركة، كما قام بمنح بعضهم هدايا تذكارية بمناسبة عيد الأم.
 
كما حرص علي تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختتام فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات

اليوم.. تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية بـ"إيروسبورت"

المصرية للمطارت

الأمهات المثاليات

عيد الام

الاحتفال بعيد الام




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة