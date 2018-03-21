المصرية للمطارات تقيم حفلا لتكريم الأمهات المثاليات







كتبت رحاب نبيل

أقامت الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار محمد سلام اليوم الأربعاء، حفلا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف القطاعات بمناسبة عيد الأم.

وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للمجهود التى تبذلها المرأة والخدمات التى تقوم بها من أجل النهوض بالشركة، ووجه الشكر لكل العاملات بالشركة، كما قام بمنح بعضهم هدايا تذكارية بمناسبة عيد الأم.