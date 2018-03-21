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"المصرى الكندى" ينظم ندوة عن جاهزية الأسواق لقانون سلامة الغذاء اليوم

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:00 ص
"المصرى الكندى" ينظم ندوة عن جاهزية الأسواق لقانون سلامة الغذاء اليوم الدكتور حسين منصور





كتب عبد الحليم سالم
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ينظم مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، ندوة حول جاهزية الأسواق لقانون سلامة الغذاء.

يحاضر فى الندوة التى تقام مساء اليوم، بأحد الفنادق، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تستعرض الندوة التعرف على مستجدات الهيئة القومية لسلامة الغذاء الوليدة منذ عام 2017، والمهام المنوطة بها، وعرض رؤية الهيئة حول القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، مما يعتبر ضمانة لحصول المواطن على غذاء سليم وصحى والارتقاء بجودة المنتجات المصرية.


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سلامة الغذاء

حسين منصور

مجلس الاعمال المصرى الكندى

معتز رسلان




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