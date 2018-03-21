المشدد 15 عاما للموظف قاتل صديقه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر، بالسجن المشدد لمدة 15 سنه لموظف قتل صديقه من أجل سرقة مبالغ مالية كانت بحوزة المجنى عليه.

وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، إيهاب النادى قبيصى.

تعود أحداث القضية رقم 52732 لسنة 2014 جنايات أول المنتزة، عندما أقدم المتهم "ع.ح.س" موظف بشركة كهرباء، على قتل المجنى عليه "ى.خ.ا" وذلك حال إستضافة المجنى عليه للمتهم فى منزله، وبعد الانتهاء من تناول العشاء سويا فى المنزل، غافل المتهم صديقة صاحب المنزل، وأحضر سكينا من مطبخ المنزل الخاص بالمجنى عليه، وعاجلة بالطعن عدة طعنات حتى فارق الحياه، واستولا على المبلغ المالى الخاص المجنى عليه.