المشدد 15 عاما للموظف قاتل صديقه بالإسكندرية

كلابش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر، بالسجن المشدد لمدة 15 سنه لموظف قتل صديقه من أجل سرقة مبالغ مالية كانت بحوزة المجنى عليه.
وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، إيهاب النادى قبيصى.
تعود أحداث القضية رقم 52732 لسنة 2014 جنايات أول المنتزة، عندما أقدم المتهم "ع.ح.س" موظف بشركة كهرباء، على قتل المجنى عليه "ى.خ.ا" وذلك حال إستضافة المجنى عليه للمتهم فى منزله، وبعد الانتهاء من تناول العشاء سويا فى المنزل، غافل المتهم صديقة صاحب المنزل، وأحضر سكينا من مطبخ المنزل الخاص بالمجنى عليه، وعاجلة بالطعن عدة طعنات حتى فارق الحياه، واستولا على المبلغ المالى الخاص المجنى عليه.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة