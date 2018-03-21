المشتبه به فى سلسلة تفجيرات ولاية تكساس الأمريكية يفجر نفسه بعبوة ناسفة

المشتبه به فى سلسلة تفجيرات ولاية تكساس الأمريكية يفجر نفسه بعبوة ناسفةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:33 م
عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ
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أفادت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المشتبه به فى سلسلة الانفجارات التى وقعت فى مدينة (أوستن) بولاية (تكساس) الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية فجّر نفسه بعبوة ناسفة.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن الشرطة كانت تلاحق المشتبه به الذى قام بدوره بتفجير نفسه دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا بين صفوف الشرطة.
وشهدت ولاية تكساس منذ مطلع الشهر الجارى سلسلة انفجارات بطرود بريدية مفخخة أودت بحياة شخصين وأصابت آخرين، ورصدت أجهزة الأمن فى تكساس جائزة قدرها 115 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تفضى إلى كشف الفاعل.
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