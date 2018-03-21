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الأربعاء، 21 مارس 2018 12:22 ص
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المرور يغلق كورنيش النيل جزئيا لتركيب كامر خرسانى لمحور روض الفرج

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:00 ص
المرور يغلق كورنيش النيل جزئيا لتركيب كامر خرسانى لمحور روض الفرج اصلاحات - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فى عملية إغلاق جزئى لكورنيش النيل، بسبب استكمال أعمال إنشاء محور روض الفرج، لتركيب كمر خرسانى لكوبرى روض الفرج، أعلى شارع دوليتان مع كورنيش النيل، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح القيام باﻷعمال التى سوف تستغرق 7 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

وسيكون الغلق لمدة 4 ساعات فقط يوميا من الساعة 1 صباحا حتى 5 صباحا حتى 26/3/2018 مع إجراء تحويلات بمحيط اﻷعمال بإشراف وكيل إدارة المرور مع تعيين الخدمات اللازمة، ومراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات لمنع الزحام.

وكثفت الادارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة آية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

 


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