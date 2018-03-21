المرور يغلق الدائرى من "إسكندرية الصحراوى" لإنشاء حارات أمام المتحف الكبير

تغلق الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، مطلع طريق إسكندرية الصحراوى المؤدى للطريق الدائرى اتجاه مناطق الرماية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أسبوع بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير مع إجراء تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الصحراوى.

و تجرى تلك اﻷعمال باستحداث حارتين مروريتين بالطريق الصحراوى من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير الذى يتم إنشائه بالطريق الصحراوى و سوف تتم عملية الغلق الساعة 12.5 ليلا لمدة أسبوع .