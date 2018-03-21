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المرور يضبط 2503 مخالفات كلبش ويسحب 278 رخصة سيارة خلال حملات بالقاهرة

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:11 م
المرور يضبط 2503 مخالفات كلبش ويسحب 278 رخصة سيارة خلال حملات بالقاهرة حملات مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مكبرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى جميع القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

 

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 3005 نماذج 125 مرور، و2503 مخالفة كلبش، وحجز 3 مركبات توك توك، و133 مخالفات سير النقل، و278 سحب رخصة، و341 مخالفات دراجات بخارية، وحجز 4 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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