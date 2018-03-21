المرور: حملات موسعة على تحميل الركاب فى الصناديق الخلفية لسيارات النقل







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة، بالتواجد المكثف لك الخدمات الأمنية على الطرق السريعة.

وتشمل الحملات تشديد الرقابة على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف المتابعة لسيارات النقل التى تحمّل الركاب فى الصناديق الخلفية، إضافة إلى حملات الرادار، والكشف عن الإطارات، وعن متعاطىّ المواد المخدرة فى أثناء القيادة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى علي الطرق الرئيسية، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.