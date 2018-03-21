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"المرور" تتصدى للفوضى وتضبط 402 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى للفوضى وتضبط 402 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر المرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية على محاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات على قطاع أكتوبر، من ضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة، منها 214 مخالفة نموذج 125 و 32 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 21 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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