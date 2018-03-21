المدعى العام الإسبانى يطالب بسجن تشابى الونسو 5 سنوات بسبب التهرب الضريبى







رويترز

طالب المدعى العام الإسبانى، اليوم الأربعاء، بسجن لاعب كرة القدم السابق تشابى الونسو لمدة خمسة أعوام وتغريمه أربعة ملايين يورو (4.9 مليون دولار) بسبب اتهامات بالتهرب الضريبى.

وقال المدعى العام فى بيان إن الونسو متهم بالاحتيال على الدولة الإسبانية فى حوالى مليونى يورو بين 2010 و2012، وطلب المدعى العام تطبيق العقوبة نفسها على ايفان زالدوا أزكويناجا المستشار المالى لالونسو ومدير شركة الاستشارات إجناسى مايسترى كازانوفا.