المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب سامح عاشور (صور)







كتب محمد السيد

أدى ما يقرب من 500 محامٍ من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، اليمين القانونية أمام النقيب سامح عاشور، اليوم الأربعاء، ومجلس النقابة العامة، فى قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.



وردد الشباب خلف النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة، اليمين القانونية، قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون".



وفى بداية الفعاليات، رحب النقيب سامح عاشور بأعضاء النقابة الجدد، مشددا عليهم ضرورة الالتزام بقواعد المهنة وآدابها.



وأكد سامح عاشور، أن المحاماة ليست مهنة أو حرفة، بل رسالة للدفاع عن العدل والحرية والديمقراطية والوطن والمواطن، متابعا: "لكى تؤدوا هذا الدور، عليكم أن تؤهلوا أنفسكم جوهرا ومظهرا".



وتابع نقيب المحامين: "يجب الالتزام بالبدلة الكاملة أثناء العمل بالمحاكم وأقسام الشرطة، وعلى المحاميات الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه فى المجتمع، وفيما يخص الجوهر فما درستموه فى كليات الحقوق غير كاف للعمل بالمهنة، وعليكم الاطلاع والقراءة فى كل فروع القانون".



















