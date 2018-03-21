المتهم بجمع بيانات مستخدمى فيسبوك بكمبردج: كنا نعتقد أننا نقوم بشئ عادى







رويترز

قال الأكاديمى بجامعة كمبردج الذى جمع بيانات الملايين من مستخدمى فيسبوك إن موقع التواصل الاجتماعى ومؤسسة للاستشارات السياسية مقرها بريطانيا استخدماه ككبش فداء وإن دقة البيانات كانت موضع مبالغة.

وتعرضت شركة فيسبوك لهزة هذا الأسبوع بعد أن كشف أحد المطلعين على الأمر أن مؤسسة كمبردج أناليتيكا الاستشارية، ومقرها بريطانيا والتى تعاقد معها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جمعت بشكل غير ملائم بيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك بهدف التأثير على الرأى العام.

وكانت شركة فيسبوك قالت إن باحث علم النفس الأكاديمى ألكسندر كوجان جمع البيانات.

وقال كوجان لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أحداث الأسبوع الأخير كانت صدمة هائلة فى اعتقادى أننى استخدمت أساسا ككبش فداء من جانب كل من فيسبوك وكمبردج أناليتيكا كنا نعتقد أننا نقوم بشئ عادى".

وتابع أن كمبردج أناليتيكا "بالغت" فى مدى دقة البيانات مضيفا أن البيانات كانت على الأرجح ستضر حملة ترامب.