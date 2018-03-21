المالية: قريبا إصدار 11 ميدالية تذكارية توثق تاريخ أسرة محمد على باشا







كتب: أحمد يعقوب

أعلن اللواء عبد الرؤوف فاروق الاحمدى رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن قرب اصدار المصلحة مجموعة ثالثة من الميداليات التذكارية التى تصدرها سك العملة لتوثيق تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد على نجل الملك احمد فؤاد الثانى آخر ملوك مصر لمصلحة سك العملة وبرفقته زوجته الأميرة نوال، والسيدة داليا يوسف عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات العامة بالمجلس.

وقال الاحمدى إن المجموعات التذكارية بدأت بمجموعة كنوز مصر الفرعونية وتحديدا الدولة القديمة والتى تم طرحها للجمهور خلال الدورة الاخيرة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لإنتاج مجموعة تذكاريه ثانية لتوثق مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر بعد اعتماد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصر واجهة للحج ودعوة كل مسيحى العالم لزيارة مصر واقتفاء إثر العائلة المقدسة بها.



الأمير محمد على بقسم التصميمات فى مصلحطة سك العملة

وأضاف أن ثالث مجموعة يجرى العمل عليها هى مجموعة محمد على باشا والتى تتكون من 11 ميدالية مصنوعة من الفضة الخالصة تحمل على أحد وجهيها اسم الملك وشعار مصلحة سك العملة وعلى الوجه الاخر رسما لصورة هذا الملك.

وقام الأمير محمد على بجولة فى المصلحة شملت تفقد متحف العملات والاوشحة والميداليات التذكارية الموجودة بالمتحف والذى يمتلك مجموعة نادرة من الميداليات النادرة منها تذكارات لأسرة محمد على باشا لا تقدر بثمن كما قام بزيارة ادارة التصميم بالمصلحة حيث استمع لشرح من المصممة نيفين دياب مدير الادارة وفريق العمل القائم على اعداد مجموعة محمد على باشا وهم الاستاذ صلاح الباشا والمصمم الفنان احمد كمال الذى يقوم بنحت رسوم الشخصيات والخطاط الفنان طه سنبل الذى قام بكتابات الخط العربى وساندى رشدى التى تقوم بترجمة المعلومات بالكتالوج المرفق بالمجموعة ، وأشاد الامير بروعة النماذج الجبسية المنحوتة وجمال الخطوط العربية المستخدمة والتصميم المقترح للعلبة الخاصة بالمجموعة والالتزام بالدقة فى جميع مراحل التصميم والإعداد.

كما زار الأمير مصنعى انتاج لوحات السيارات وإنتاج العملة المعدنية وخط انتاج تشغيلات المصلحة من المنتجات الأخرى غير العملة حيث ابدى اعجابه بجمال المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها وأيضا بالأعمال والمشغولات اليدوية التى تتم فى قسم الصياغة الثمينة والصياغة العامة وابدى اعجابه بإعاده تشغيل براده النحاس الناتجة من اعمال النحت من خلال افران الصهر بالمصلحة والتى تفقدها ايضا خلال زيارته.

وأشاد الأمير محمد على بجهود وزارة المالية ممثلة فى فريق عمل مصلحة سك العملة وحرصها على تعريف الاجيال الجديدة بعظمة مصر وما قدمته للإنسانية عبر تاريخها العريق، حتى يواصلوا بدورهم مسيرة هذا العطاء الانسانى المتميز.